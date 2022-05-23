Бурятский балет выходит на китайский учебный рынок

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Бурятский хореографический колледж уже завязал взаимодействие с хореографами из разных городов КНР



В Бурятском хореографическом колледже имени Сахьяновой и Абашеева прошли курсы повышения квалификации для российских и китайских хореографов.



Как рассказал директор учебного заведения Доржо Дугаржапов, первый опыт международного сотрудничества оказался успешным и вызвал большой интерес по обе стороны границы. Апробированная, новая для хореографического колледжа, форма обучения теперь будет внедряться в учебную программу колледжа.



Сам Доржо Васильевич имеет многолетний опыт преподавания хореографии в Китае. Он поясняет, что в этой стране любят русский балет и хотели бы развивать её престижную школу.



Колледж уже завязал взаимодействие с хореографами из разных городов КНР. В частности, с Ли Янань, худруком образовательного центра «Арабеск» (город Харбин), с Мариной Пермяковой, возглавляющей хореографическую студию «Сяо Бай Хуа» в городе Нанкин, с Мариной Шкворец, руководителем танцевального клуба «Легенда» в городе Харбин, с хореографом из Цицикара Ли Я Нан и другими.



С 16 по 20 мая при участии этих хореографов прошли учебные мероприятия семинара-практикума по специальным дисциплинам. Практические занятия предназначались как и для состоявшихся профессионалов: артистов и руководителей хореографических коллективов, так и для обучающихся хореографов. Учебный курс очно прослушали также шестеро студентов из КНР, обучающиеся во ВСГИК.



Учебная программа семинара включала такие занятия, как постановка корпуса, рук, ног, головы, построение экзерсиса в народно-сценическом танце и введение в него полупальцев, развитие устойчивости, силы и гибкости спины, выворотности и подвижности суставов, комплексы разминочных упражнений и др.



Семинар вызвал большой интерес у специалистов из российских и китайских регионов. И обещает, по оценке специалистов минкульта Бурятии, в дальнейшей перспективе стать одной из традиционных форм обучения в деятельности Бурятского хореографического колледжа.

