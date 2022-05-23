Автогонщики Бурятии стали призёрами кубка Читы

Общество, Фото: пресс-служба администрации Читы

Спортсмены из Улан-Удэ заняли третьи места



Вчера, 22 мая, на 22-м километре трассы Чита – Арахлей прошёл чемпионат по автомобильному кроссу на кубок города Чита. В соревнованиях приняли участие более 50 автогонщиков из Забайкалья, Бурятии и Иркутской области на трёх типах автомобилей: легковых, серийных автомобилях повышенной проходимости и грузовиках. В командном зачёте был разыгран и вручён кубок города.



По итогам заездов места распределились следующим образом:



«Д2-Классика»

Первое место – Косматов Евгений, Чита

Второе место – Власов Никита, Чита

Третье место – Ружицкий Ярослав, Чита



«Супер-1600»

Первое место – Замешаев Денис, Чита

Второе место – Никифоров Роман, Чита

Третье место – Жидовецкий Владимир, Улан-Удэ



«Суперавто»

Первое место – Арапов Николай, Чита

Второе место – Арапов Владимир, Чита

Третье место – Александров Александр, Улан-Удэ



«Т1-2500 (УАЗы)»

Первое место – Сенотрусов Игорь, Чита

Второе место – Софронов Александр, Чита

Третье место – Железняк Евгений, Чита



«Т4/3 (ЗИЛы)»

Первое место – Налимов Владимир, Шилка

Второе место – Короленко Сергей, Шилка

Третье место – Волков Александр, Чита



В командном зачёте победила команда «ЗабГУ-1», сообщает пресс-служба администрации Читы.

