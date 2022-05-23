Спортсмены из Улан-Удэ заняли третьи места
Вчера, 22 мая, на 22-м километре трассы Чита – Арахлей прошёл чемпионат по автомобильному кроссу на кубок города Чита. В соревнованиях приняли участие более 50 автогонщиков из Забайкалья, Бурятии и Иркутской области на трёх типах автомобилей: легковых, серийных автомобилях повышенной проходимости и грузовиках. В командном зачёте был разыгран и вручён кубок города.
По итогам заездов места распределились следующим образом:
«Д2-Классика»
Первое место – Косматов Евгений, Чита
Второе место – Власов Никита, Чита
Третье место – Ружицкий Ярослав, Чита
«Супер-1600»
Первое место – Замешаев Денис, Чита
Второе место – Никифоров Роман, Чита
Третье место – Жидовецкий Владимир, Улан-Удэ
«Суперавто»
Первое место – Арапов Николай, Чита
Второе место – Арапов Владимир, Чита
Третье место – Александров Александр, Улан-Удэ
«Т1-2500 (УАЗы)»
Первое место – Сенотрусов Игорь, Чита
Второе место – Софронов Александр, Чита
Третье место – Железняк Евгений, Чита
«Т4/3 (ЗИЛы)»
Первое место – Налимов Владимир, Шилка
Второе место – Короленко Сергей, Шилка
Третье место – Волков Александр, Чита
В командном зачёте победила команда «ЗабГУ-1», сообщает пресс-служба администрации Читы.
Автогонщики Бурятии стали призёрами кубка Читы
Общество, Фото:
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