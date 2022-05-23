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В Улан-Удэ волонтёры покрасят площадки и дома

В Улан-Удэ волонтёры покрасят площадки и дома
Общество,  Фото:pexels.com
Принять участие в акциях могут все желающие

26 и 27 мая в Улан-Удэ пройдёт акция «Раскрась «Малышок». Мероприятие проведут в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок» ко Дню защиты детей.

- Начало с 10:00. Мы вас ждём с яркими красками, кисточками, чтобы раскрасить и обновить детские площадки! – сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

Напомним, что 26 мая с 10:00 до 18:00 в столице Бурятии также состоится покраска объектов культурного наследия. Принять участие могут все желающие. Для этого надо зарегистрироваться, чтобы организаторы смогли рассчитать для волонтёров количество касок, кисточек и красок.

По информации проекта «Старый город», в этом году будут красить дома по адресам:
1. Ул. Свердлова, д. 18 «Усадьба Козловой Е.М.» (кон. XIX - нач. ХХ вв.). Одноэтажный деревянный жилой дом расположен на усадебном участке, принадлежащий мещанской вдове Е.М. Козловой. Тип городского усадебного дома – шестистенка конца XIX – начала XX веков. Выделяется оригинальным композиционно-планировочным решением жилого дома.
2. Ул. Свердлова, 28 «Усадьба Петухова П.Р. - дом жилой». Жилой одноэтажный деревянный дом расположен в историческом центре Улан-Удэ на южной стороне ул. Свердлова. Построено в конце XIX века на усадьбе верхнеудинского мещанина П.Р. Петухова.
3. Ул. Банзарова, 23 «Дом Вторушина Г.И.» нач. XX в. Одноэтажный жилой деревянный дом расположен в историческом центре Улан-Удэ на северной стороне ул. Банзарова между пересечениями с ул. Ленина и ул. Коммунистическая. Жилой дом находится на усадебном участке, принадлежавшем наследникам верхнеудинского мещанина Г.И. Вторушина.

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Улан-Удэ волонтеры акция

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