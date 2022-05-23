Жителю Бурятии из-за ошибки начитали лишние девять тысяч рублей за свет

Жителю Северо-Байкальского района Бурятии после вмешательства прокуратуры произвели перерасчёт за электроэнергию.

По результатам рассмотрения представления межрайонного прокурора руководством филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» нарушения устранены. Сейчас произведены контрольные снятия показаний прибора учёта электроэнергии, потребителю произведён перерасчёт.

- Проверкой установлено, что Северобайкальским РЭС в нарушение действующего законодательства переданы недостоверные показания прибора учёта электрической энергии ресурсоснабжающей организации АО «Читаэнергосбыт», по которым произведены начисления потребителю на сумму свыше девяти тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.