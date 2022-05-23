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В Бурятии прошла военно-спортивная игра «Победа»

В Бурятии прошла военно-спортивная игра «Победа»
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
В финал всероссийской игры вышла команда «Тамир»

С 18 по 20 мая в 5-й танковой бригаде прошла республиканская военно-спортивная игра «Победа». Игра объединила более 190 школьников со всей республики.

- В этом году участвовало 19 команд, это порядка 200 человек вместе с руководителями. В каждой команде по 10 человек: 8 мальчиков и 2 девочки. Игра проходит по 8 этапам, все участники продемонстрировали свои способности и качества по максимуму. И скоро мы начнём подготовку наших победителей к финалу всероссийской военно-спортивной игры «Победа», которая пройдёт в июле, – поделилась Татьяна Парпаева, заместитель министра спорта и молодёжной политики РБ.

В рамках конкурса прошло тестирование, команды представили свою визитку и строевой смотр, преодолели полосу препятствий, продемонстрировали навыки в разборке-сборке автомата, стрельбе и многое другое.

По итогам республиканского этапа первое место завоевала команда «Тамир» из республиканского национального лицея-интернат N 1. Второе место выиграла команда «Вежливые люди» из Сосново-Озёрской СОШ №2. Почётное третье место раздели победители всероссийской военно-спортивной игры «Победа» прошлого года – «Отряд особого назначения» средней общеобразовательной школы №8 и команда «Юнармейцы Прибайкалья» из Турунтаевской районной гимназии. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
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