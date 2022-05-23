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В Бурятии умер ещё один больной коронавирусом

В Бурятии умер ещё один больной коронавирусом
Общество, 
За сутки выявили всего 15 заражённых 

 На утро 23 мая в Бурятии число случаев заражений COVID-19 за всё время достигло 136 524. Из них 44% (60 392) приходится на жителей Улан-Удэ.
 
Суточный прирост составил 15 больных. В конце прошлой недели этот показатель колебался в пределах 30 заражённых. Отметим, что в последнее время нет резких взлётов заболеваемости.

С начала пандемии коронавирус в Бурятии унёс жизни 3025 больных. Накануне скончался один пожилой пациент (он был старше 65 лет).

В стационарах сейчас лечатся 139 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано всего семь человек.

В отделениях реанимации находятся 29 больных, из которых старше 65 лет – 18 человек. На ИВЛ – 9 больных, почти все они – пожилые люди.
 
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 188 человек.
 
Хотя бы раз прививку от коронавируса поставили 500 712 жителей Бурятии (69,6 % от взрослого населения). Однако ревакцинироваться жители не спешат: повторную вакцинацию завершили всего 156 155 человек.  
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