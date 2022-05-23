В Забайкалье незаконно привлекли к работе иностранца

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила проверка прокуратуры, в Агинском районе Забайкальского края индивидуальный предприниматель принял на работу гражданина Киргизии, однако не уведомил о привлечении к трудовой деятельности иностранца миграционную службу.



В отношении бизнесмена было возбуждено административное дело. Виновника привлекли к административной ответственности с назначением штрафа в размере 30 тысяч рублей. Штраф оплачен в полном объёме.



После вмешательства прокуратуры предприниматель отправил в миграционные органы необходимые документы, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

