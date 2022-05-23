Уголовное дело направили в суд
Житель Улан-Удэ обвиняется по статье «Систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств».
Следствием установлено, что мужчина на протяжении лета 2021 года содержал притон, предоставляя двум знакомым помещение во дворе своего дома, расположенного на 1-ом участке станции Дивизионная, для систематического потребления ими наркотических средств. Притон накрыли сотрудники полиции.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Улан-удэнец утроил дома наркопритон
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 23.05.2022
Местами по Бурятии кратковременные дожди, грозы
Он будет проходить в течение пяти дней
Маршрут планируется создать на территории заказника «Алтачейский»
Преступление произошло в марте 2021 года
Скульптура шерстистого носорога находится у входа в Художественный музей имени Сампилова, в «музейном дворике»
Состояние мальчика стабильное, проводится лечение
Всего за сутки тушили семь пожаров, пять из них ликвидированы
Лучших молодых специалистов холдинга «Вертолёты России» определяли на Улан-Удэнском авиазаводе в течение недели. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с церемонии награждения
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с турнира по ушу «Память»
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
Он купил продукты на 5 тысяч
Сборная республики выиграла 5 медалей турнира Poddubny Wrestling League
Также ему назначен штраф
Местами кратковременные дожди
Общество, 21.05.2022
В республике стабильная лесопожарная обстановка