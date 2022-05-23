В Улан-Удэ до +20 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами по Бурятии кратковременные дожди, грозы



По данным Бурятского гидрометцентра, 23 мая по республике: переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью +7, +12, по юго-западу и северу местами +4,-1, днём +18, +23, по Прибайкалью и северу местами +10, +15.



В Улан-Удэ ночью и утром небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 14 м/с. Температура ночью +7, +9, днём +18, +20.



