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В Улан-Удэ с четвёртого этажа выпал ребёнок

В Улан-Удэ с четвёртого этажа выпал ребёнок
Общество,  Фото:pixabay.com
Состояние мальчика стабильное, проводится лечение

Накануне, 21 мая, с четвёртого этажа дома выпал ребёнок. Известно, что малыш упал на козырёк подъезда. Ребёнка госпитализировали.

- На сегодняшний день состояние мальчика стабильное, он находится под постоянным наблюдением врачей. Проводится необходимое лечение, - сообщили «Байкал-Daily» в минздраве Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём 11 мая в центре Улан-Удэ из многоэтажки на улице Смолина, 81 выпал ребёнок. В пресс-службе МВД по Бурятии информацию о происшествии подтвердили и сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Девочку на автомобиле скорой помощи увезли в Детскую республиканскую клиническую больницу. 
медицинская помощь

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