Состояние мальчика стабильное, проводится лечение
Накануне, 21 мая, с четвёртого этажа дома выпал ребёнок. Известно, что малыш упал на козырёк подъезда. Ребёнка госпитализировали.
- На сегодняшний день состояние мальчика стабильное, он находится под постоянным наблюдением врачей. Проводится необходимое лечение, - сообщили «Байкал-Daily» в минздраве Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 11 мая в центре Улан-Удэ из многоэтажки на улице Смолина, 81 выпал ребёнок. В пресс-службе МВД по Бурятии информацию о происшествии подтвердили и сообщили, что по данному факту проводится проверка.
Девочку на автомобиле скорой помощи увезли в Детскую республиканскую клиническую больницу.
В Улан-Удэ с четвёртого этажа выпал ребёнок
Общество, Фото:
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