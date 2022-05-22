В Иркутске пройдёт фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала»



С 25 по 29 мая в Иркутске состоится XI Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала». В течение пяти дней на сцене областной филармонии будут выступать ведущие солисты оперной сцены из Сербии, Белоруссии, Монголии, а также из городов России – Москвы, Улан-Удэ, Екатеринбурга, Красноярска.



В рамках фестиваля пройдёт отборочный тур в Молодёжную оперную программу Большого театра России. Конкурсное прослушивание проведёт заслуженный деятель искусств России Дмитрий Вдовин.



Возрастное ограничение – 6+





