В Иркутске пройдёт фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала»

Мероприятие будет проходить в течение пяти дней
С 25 по 29 мая в Иркутске состоится XI Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала». В течение пяти дней на сцене областной филармонии будут выступать ведущие солисты оперной сцены из Сербии, Белоруссии, Монголии, а также из городов России – Москвы, Улан-Удэ, Екатеринбурга, Красноярска.
В рамках фестиваля пройдёт отборочный тур в Молодёжную оперную программу Большого театра России. Конкурсное прослушивание проведёт заслуженный деятель искусств России Дмитрий Вдовин.
Возрастное ограничение – 6+
Он будет проходить в течение пяти дней
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