В Улан-Удэ прошли соревнования «Российский Азимут 2022»



Ж-12 - Девушки (2010 г.р. и моложе);

Ж-14 - Девушки (2008-2009 гг.р.);

Ж-16 - Девушки (2006-2007 гг.р.);

Ж-18 - Девушки (2004-2005 гг.р.);

Ж-21 - Женщины (1988-2001 гг.р.);

Ж-35 - Женщины (1968-1987 гг.р.);

Ж-55 - Женщины (1967 г.р. и старше);

Ж-Студентки - Студентки вузов или ссузов (1999-2003 гг.р.);

М-12 - Юноши (2010 г.р. и моложе);

М-14 - Юноши (2008-2009 гг.р.);

М-16 - Юноши (2006-2007 гг.р.);

М-18 - Юноши (2004-2005 гг.р.);

М-21 - Мужчины (1988-2001 гг.р.);

М-35 - Мужчины (1968-1987 гг.р.);

М-55 - Мужчины (1967 г.р. и старше);

М-Студенты - Студенты вузов или ссузов (1999-2002 гг.р.).





21 мая в Улан-Удэ прошли всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут 2022» в Бурятии. Спортивное мероприятие состоялось в микрорайоне Аршан, на лыже-биатлонном комплексе «Снежинка».Участники, занявшие I-III место в каждой возрастной категории, награждались медалями и дипломами. Победителям соревнований в каждой возрастной группе вручались кубки.Соревнования проводились в следующих группах: