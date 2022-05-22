В Улан-Удэ прошли соревнования «Российский Азимут 2022»

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
21 мая в Улан-Удэ прошли всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут 2022» в Бурятии. Спортивное мероприятие состоялось в микрорайоне Аршан, на лыже-биатлонном комплексе «Снежинка».
Участники, занявшие I-III место в каждой возрастной категории, награждались медалями и дипломами. Победителям соревнований в каждой возрастной группе вручались кубки.
Соревнования проводились в следующих группах:
Ж-12 - Девушки (2010 г.р. и моложе);
Ж-14 - Девушки (2008-2009 гг.р.);
Ж-16 - Девушки (2006-2007 гг.р.);
Ж-18 - Девушки (2004-2005 гг.р.);
Ж-21 - Женщины (1988-2001 гг.р.);
Ж-35 - Женщины (1968-1987 гг.р.);
Ж-55 - Женщины (1967 г.р. и старше);
Ж-Студентки - Студентки вузов или ссузов (1999-2003 гг.р.);
М-12 - Юноши (2010 г.р. и моложе);
М-14 - Юноши (2008-2009 гг.р.);
М-16 - Юноши (2006-2007 гг.р.);
М-18 - Юноши (2004-2005 гг.р.);
М-21 - Мужчины (1988-2001 гг.р.);
М-35 - Мужчины (1968-1987 гг.р.);
М-55 - Мужчины (1967 г.р. и старше);
М-Студенты - Студенты вузов или ссузов (1999-2002 гг.р.).
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