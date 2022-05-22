Читинец оплатил покупку в магазине купюрами «банка приколов»



В полицию в Чите обратилась сотрудница продуктового магазина и сообщила, что неизвестный купил продукты питания на сумму более 5 000 рублей и расплатился поддельными купюрами. Потерпевшая обнаружила их после пересчёта выручки. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.



Позже установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 39-летний читинец.



- За хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием законодательством предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, - отметили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

