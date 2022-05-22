Читинец оплатил покупку в магазине купюрами «банка приколов»

Он купил продукты на 5 тысяч
В полицию в Чите обратилась сотрудница продуктового магазина и сообщила, что неизвестный купил продукты питания на сумму более 5 000 рублей и расплатился поддельными купюрами. Потерпевшая обнаружила их после пересчёта выручки. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Позже установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 39-летний читинец.
- За хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием законодательством предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, - отметили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Сборная республики выиграла 5 медалей турнира Poddubny Wrestling League
Также ему назначен штраф
Местами кратковременные дожди
Лучших молодых специалистов холдинга «Вертолёты России» определяли на Улан-Удэнском авиазаводе в течение недели. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с церемонии награждения
В республике стабильная лесопожарная обстановка
Массовая посадка леса прошла в рамках нацпроекта «Экология»
Бурятия примет форум «Россия – Монголия. Партнёрство в новой реальности»
В республике объявлено штормовое предупреждение
Все экспонаты выставки выполнены из отходов и вторсырья. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Ради убийства женщина приехала в Еравнинский район из Улан-Удэ
Ветеринары продезинфицировали место обнаружения
Автомобилист отвлёкся на телефон и врезался в «Мерседес»
В соревнованиях также примут участие команды из Читы и Иркутска
В Усть-Кяхте проведут татарский народный праздник
Ожидается порывистый ветер до 20 м/с