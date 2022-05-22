Ирина Ологонова завоевала золото на турнире в Москве

Сборная республики выиграла 5 медалей турнира Poddubny Wrestling League



Сборная Бурятии по вольной и женской борьбе завоевала пять наград первого турнира Борцовской Лиги Поддубного - Poddubny Wrestling League (PWL). Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки республики.



Финальные поединки турнира прошли на арене Большого Московского государственного цирка 20 мая.



Заслуженный мастер спорта России Ирина Ологонова завоевала золотую медаль Poddubny Wrestling League. В весовой категории до 55 килограммов бурятская спортсменка выиграла финальный поединок с Татьяной Новик со счетом 2:1. Тренирует Ирину заслуженный тренер России Андрей Бузин.



Серебряными призёрами стали Жаргалма Цыремпилова (до 59 кг) и Вероника Чумикова (до 57 кг). Спортсменки тренируются под руководством главного тренера по женской борьбе Центра спортивной подготовки, заслуженного тренера Бурятии, заслуженного работника физической культуры России Цыденжаба Гулгенова



Бронзовые награды завоевали Ульяна Тукуренова (до 65 кг), которую также тренирует Цыденжаб Гулгенов, и Жаргал Дамдинов (до 61 кг), тренером которого является заслуженный тренер республики Батор Базаров.

