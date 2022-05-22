Почти 300 спортсменов собрал турнир по ушу в Улан-Удэ

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с турнира по ушу «Память»
В Улан-Удэ стартовал турнир по ушу «Память», посвящённый 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях участвуют более 280 спортсменов республики и Забайкальского края.
Соревнования проводятся уже более 20 лет в дань уважения всем ветеранам, труженикам тыла.
- Традиционный турнир «Память» проводим чтобы ребята помнили своих предков, тех людей, которые подарили им жизнь, свободу. И вообще, учились быть дружными, заботились друг о друге, чтили старшее поколение, помнили историю своей страны, - прокомментировала «Байкал-Daily» директор спортивной школы №18 «Золотой дракон» Светлана Фомицкая.
Также этим турниром подводят спортивные итоги учебного года. По словам Светланы Фомицкой, многие ребята показывают хорошие результаты.
- На этих соревнованиях много младших ребят. У нас в ушу дети приходят в раннем возрасте – могут уже с четырёх лет начинать тренироваться. Поэтому здесь уже есть ребятишки 5-6 лет, которые впервые выступают на соревнованиях. А вообще у нас с 7-8 лет дети выступают на первенствах страны. Спортивный возраст начинается очень рано, - добавила Светлана Фомицкая.
Команда спортсменов из Забайкалья участвует ежегодно в этом турнире. «Мы всегда рады их здесь видеть», - добавила директор «Золотого дракона».
Соревнования проходят в физкультурно-спортивном комплексе и завершатся сегодня, 22 мая.
Вход на турнир по ушу свободный.
Возрастное ограничение 0+
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Общество, Фото:
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