Массовая посадка леса прошла в рамках нацпроекта «Экология»
В Заиграевском районе Бурятии недалеко от села Старая Курба прошла акция «Сад памяти». К посадке молодого леса присоединились работники государственных органов власти и коммерческих компаний и фирм.
- Мы присоединились к посадке первый раз, взяли с собой ребёнка, ему тоже понравилось восстанавливать лес. Высаживаем деревья в честь нашего деда, который погиб в Великой Отечественной Войне. Я считаю, что такое мероприятие не только учит бережно относиться к природе, но и формирует экологическое и патриотическое воспитание, - рассказала волонтёр Арюна.
За несколько часов лесники и волонтёры высадили около 70 тысяч сеянцев сосны.
- Акция «Сад памяти» приурочена к 77-летию Великой Отечественной Войне. Это акция международного масштаба. В войне погибло 70 млн человек и в честь каждого погибшего должно быть посажено дерево. Изначально, мы рассчитывали на 300 участников, но люди все приезжают и приезжают, и численность участников посадки леса уже перевалила за 500, - отметил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.
Место для посадки выбрано не случайно - именно эта площадь нуждается в восстановлении.
- В 2015 году здесь по вине человека произошёл лесной пожар. Прежде, чем провести тут акцию, мы несколько дней расчищали площадь от завалов, готовили посадочный материал - сеянцы сосны, - поделился руководитель Заиграевского лесхоза Алексей Постоялко.
Впереди у лесников ещё много кропотливой и трудоёмкой работы. Специалисты будут наблюдать и ухаживать за высаженными сеянцами, чтобы через десятки лет на месте погибшей от пожара территории шумел здоровый лес, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
В Бурятии высадили почти 70 тысяч сеянцев сосны
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