Улан-Удэ принял чемпионат профмастерства холдинга «Вертолёты России»









На Улан-Удэнском авиационном заводе завершился VII корпоративный чемпионат профессионального мастерства холдинга «Вертолёты России». В чемпионате участвовали представители рабочих профессий, инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, специалисты подразделений по развитию производственной системы от предприятий холдинга.Соревнования проходили с 14 по 22 мая в семи компетенциях. Молодые специалисты холдинга соревновались по наиболее востребованным рабочим и инженерным специальностям: токарной и фрезерной обработке деталей на станках с числовым программным управлением (ЧПУ), производственной сборке авиационных изделий, инженерной графике CAD. Также проводились состязания в компетенциях «Инженер-технолог», «Управление жизненным циклом», «Развитие производственной системы/Бережливое производство».На одной площадке встретились профессионалы Национального центра вертолётостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова и серийных заводов холдинга: Улан-Удэнского авиационного завода, Казанского вертолётного завода, ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина, Кумертауского авиационного производственного предприятия, «Роствертола», «Редуктора-ПМ».- Вместе с возможностью развивать свои личные и командные навыки, у вас есть уникальная возможность детально изучить географию и историю вертолётостроения. В этом году чемпионат проходит в регионе при поддержке предприятия, где производство вертолётной техники находится на самом высоком уровне, слово «профессионализм» определяет движение человека вперёд. Уверен, находясь в Улан-Удэ, вы успели ощутить особую атмосферу, - подчеркнул директор по персоналу и организационному развитию АО «Вертолёты России» Александр Некрасов.Качество работы конкурсантов оценивали эксперты - представители предприятий холдинга, а также главные эксперты по компетенциям.- Конкурс проходил напряжённо, потому что все сильные, слабаков не прислали, поэтому пришлось попотеть. У каждого место достойное, всё по-честному, всё, как положено, - поделился впечатлениями советник генерального директора холдинга «Вертолёты России», председатель Бурятского регионального отделения Союза машиностроителей России Леонид Белых.Он отметил, что за время чемпионата участники подружились между собой и эти знакомства будут полезны в дальнейшем.Накануне, 20 мая, в Бурятском драматическом театре состоялось награждение. Победителями в медальном зачёте стали представители Улан-Удэнского авиационного завода, набравшие 16 баллов. На один балл от них отстали представители Казанского вертолётного завода, тройку лидеров замкнул АО «Редуктор-ПМ» с результатом пять баллов.Вручавшая награды руководитель по специальным проектам госкорпорации «Ростех» Арминэ Казарян призналась, что рада была присутствовать «на этом празднике жизни»: «Я вам желаю, чтобы в следующем году, когда мы к вам приедем, Улан-Удэ показал также себя на Национальном чемпионате, чтоб мы вручали это следующим нашим ребятам».