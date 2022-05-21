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Ревнивая жительница Бурятии застрелила любовника

Ревнивая жительница Бурятии застрелила любовника
Общество,  Фото:pixabay.com
Ради убийства женщина приехала в Еравнинский район из Улан-Удэ

Жительница Бурятии признана виновной в убийстве любовника.

Преступление произошло в марте 2020 года. Парочка между собой поссорилась на почве ревности. Женщина, предположив, что её возлюбленный пьян и наверняка с другими женщинами, около полуночи выехала из Улан-Удэ в Еравнинский район.

Приехав в село Сосново-Озерское, подъехала к дому любовника. Войдя во двор, убедилась, что он дома. Тогда она взяла в его доме ружьё, достала патрон, зарядила его и пошла с ружьём к зимовью. Дождавшись, когда он выйдет, выстрелила. Мужчина получил проникающее, слепое огнестрельное пулевое ранение задней поверхности грудной клетки справа с повреждением мягких тканей.

После этого хладнокровная любовница села в свой автомобиль и уехала в Улан-Удэ. От полученных повреждений мужчина скончался в больнице.

С помощью камер наружного видеонаблюдения установили местонахождение женщины.

В суде женщина вину не признала, заявила, что не хотела убивать, а выстрелила из газового травматического пистолета, после чего убежала, села в автомобиль и уехала.

Однако суд убедился в обратном.

- Судом установлено, что убийство было совершено на почве ревности, поскольку они состояли в длительных любовных отношениях. Доводы подсудимой о непричастности к совершенному преступлению полностью опровергнуты исследованными доказательствами, в том числе и показаниями самой Л. данными в ходе предварительного следствия, в ходе которых она подробно рассказал о способе, мотивах и обстоятельствах совершения преступления, - сообщили в пресс-службе Еравнинского района суда.

При назначении наказания суд принял во внимание личность подсудимой, отсутствие судимостей, признание вины в ходе предварительного расследования, активное способствование расследованию преступления, существенных обстоятельств, имеющих значение для дела, явку с повинной, её положительные характеристики с места работы, от родственников и друзей, а также удовлетворительную характеристику по месту жительства, возраст подсудимой, наличии заболеваний и состояние здоровья, оказание материальной и иной помощи близким родственникам.

Женщину приговорили к девяти годам колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

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