В Улан-Удэ открылась выставка произведений из мусора

Все экспонаты выставки выполнены из отходов и вторсырья. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
20 мая в центре современного искусства «Залуу» открылась выставка-проект «Trash-art / Бог-Хог», где все произведения созданы из мусора, отходов и вторичного сырья. Можно сказать, что это новый способ творческой борьбы с загрязнением окружающей среды.
В выставке принимают участие практики современного искусства, работающие в разных творческих направлениях, таких как живопись, скульптура, графика, инсталляция, перформанс. В работах художников раскрыты темы экологии, проблемы загрязнения окружающей среды, личной идентичности, исторической памяти, концепций будущего, прошлого и настоящего.
Традиционная культура на протяжении многих веков формировала в сознании человека страх и отвращение перед мусором. Однако в последнее время происходит процесс примирения человечества с мусором: мусор окультуривается, эстетизируется и становится арт-объектом современного искусства.
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