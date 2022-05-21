Во Владимирской области осудили жителя Бурятии за смертельное ДТП









Во Владимирской области суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Бурятии. Водителя признали виновным в смертельном ДТП.Автоавария произошла 17 января. Житель республики управлял автомобилем марки «Скания» с полуприцепом марки «Шмитц», он ехал по автодороге ФАД М-7 «Волга» в Вязниковском районе.Взяв в руки сотовый телефон и просматривая сведения, отображаемые навигатором, мужчина отвлёкся от управления автомобилем. В результате произошло столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем марки «Мерседес-Бенц Вито 113».В ДТП пассажир пострадавшего автомобиля получил многочисленные телесные повреждения, от которых впоследствии скончался.- Мужчине назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с установлением ограничений, предусмотренных уголовным законодательством и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Приговор суда не вступил в законную силу.