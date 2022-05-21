В Бурятии дождливо и жарко

Ожидается порывистый ветер до 20 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, 21 мая по республике переменная облачность, утром и днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-20 м/с. Температура днём +21,+26, местами до +30, по юго-западу и Прибайкалью при дожде +12,+17.



В Улан-Удэ днём кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 15-18 м/с. Температура днём +25,+27.



