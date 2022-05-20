Заявки принимаются до 23 мая
В Бурятии 28 мая разыграют кубок республики по пауэрлифтингу и классическому пауэрлифтингу. Соревнования посвящаются памяти погибшего при исполнении служебного долга старшего лейтенанта милиции Вячеслава Леонова.
Турнир проводится в доме спорта Бурятского госуниверситета в Улан-Удэ. Мандатная комиссия и судейская коллегия состоятся 27 мая здесь же.
К участию допускаются спортсмены Улан-Удэ и республики. Соревнования проводятся в лично-командном первенстве среди мужчин и женщин в следующих весовых категориях:
- Женщины: 43 кг, 47 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 69 кг, 76 кг, 84 кг, свыше 84 кг;
- Мужчины: 53 кг, 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, свыше 120 кг.
Состав команды 13 человек (3 мужчины + 3 женщины, выступающих в пауэрлифтинге; 3 мужчины + 1 женщина, 2 юноши + 1 девушка, выступающие в классическом пауэрлифтинге).
Победители и призёры в личном первенстве награждаются в номинациях: пауэрлифтинг, классический пауэрлифтинг, классический пауэрлифтинг среди юношей и девушек, пауэрлифтинг классический среди ветеранов М2 – М4.
Заявки в командном и личном зачёте подаются на электронную почту [email protected] до 23 мая. Программа соревнований публикуется 24 мая по окончанию приёма заявок. Об этом сообщает федерация пауэрлифтинга РБ.
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В Бурятии разыграют кубок по пауэрлифтингу
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