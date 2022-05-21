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В Бурятии отпразднуют «Байкальский Сабантуй»

В Бурятии отпразднуют «Байкальский Сабантуй»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Усть-Кяхте проведут татарский народный праздник

28 мая в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии пройдёт национальный культурный праздник «Байкальский Сабантуй – 2022». Он посвящён образованию Всемирного конгресса татар и 25-летию региональной национально-культурной автономии татар региона.

К участию приглашаются делегации муниципальных образований республики; фольклорные татарские коллективы Иркутской области, Забайкальского края, Татарстана; самодеятельные коллективы Бурятии; национальные культурные центры и автономии РБ; участники национальной татарской борьбы «Курэш» и спортивных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района, мероприятия «Байкальского Сабантуя» пройдут 28 мая с 11:00 до 18:00.

Интерактивными площадками станут:
- Музей-усадьба татарского быта «Алмагачлар Усть-Кяхты»;
- Татар-базар – ярмарка национальной кухни и сувениров;
- Татар-стан – презентация татарских домиков/шатров от делегаций районов Бурятии;
- Дуслык урамы (улица Дружбы) – презентация муниципальных образований Кяхтинского района;
- Кунак-майдан (гостевая площадь);
- Курэш (площадка спортивных состязаний: национальная борьба, гиревой спорт, перетягивание каната, армрестлинг);
- «Балайчак сабантуе» (площадка детских и народных игр: «вертикальный столб», бег в мешках, бой мешками, бег с коромыслом, бег с яйцом в ложке).

Также объявлены конкурсы в коллективных номинациях и на знание татарского языка и традиций. Программу и положение праздника можно найти на сайте районной администрации.

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