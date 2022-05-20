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Улан-удэнцы жалуются на невыносимую жару в квартирах

Улан-удэнцы жалуются на невыносимую жару в квартирах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, "Аноним 03"
Жители столицы республики недовольны, что у некоторых до сих пор не отключили горячее отопление

С начала недели в Улан-Удэ наступило настоящее лето. С каждым днём в столице республике всё жарче, в последние дни термометр показывал не ниже +30 градусов.

Отопительный сезон закончился 18 мая, и начались плановые испытания на прочность и плотность тепловых сетей тепломагистралей.

Однако в некоторых квартирах отопление до сих пор работает на полную. Улан-удэнцы жалуются на невыносимую жару в квартирах. В паблике «Аноним 03» в соцсети «Вконтакте» опубликовали уже несколько постов с «жаркими» историями. Вот некоторые из них:

«ТГК 14, там нормальные люди работают вообще, нет? Проверять систему на полную в +30. Адекватно? Батареи – кипяток, не прикоснуться. На правительственном уровне решили завершить отопительный сезон 18.05, но видимо про это забыли напомнить. Просто издевательство над людьми»,

«19 мая вместо отопления отключили горячую воду. Красота! На улице тридцатник, дома ещё больше, и горячей воды нет! Всё в лучших традициях!»

«Батареи дома жарят, зимой бы так на улице +30. ТГК говорят, у них идёт проверка системы на полную! Серьёзно? Что это, как назвать? Вырубили горячую воду, зато отопление пышет на всю катушку! Где такое видано?» - пишут жители.

Один подписчик и вовсе поделился фотографией, где в квартире деформировались трубы.



Как сообщал «Байкал-Daily», изначально было предложено продлить отопительный сезон до 30 мая. Предложил это главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев из опасения повторения прошлого года, когда батареи отключили в холодную погоду, что привело к росту больных ОРВИ и коронавирусом.

Однако в итоге отопительный сезон был завершён 18 мая. В связи с изменился график отключения горячей воды. Посмотреть верные даты отключения горячей воды потребителям можно по ссылке.
отопительный сезон

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