







Как сообщал «Байкал-Daily», изначально было предложено продлить отопительный сезон до 30 мая. Предложил это главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев из опасения повторения прошлого года, когда батареи отключили в холодную погоду, что привело к росту больных ОРВИ и коронавирусом.



Однако в итоге отопительный сезон был завершён 18 мая. В связи с изменился график отключения горячей воды. Посмотреть верные даты отключения горячей воды потребителям можно

Как сообщал «Байкал-Daily», изначально было предложено продлить отопительный сезон до 30 мая. Предложил это главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев из опасения повторения прошлого года, когда батареи отключили в холодную погоду, что привело к росту больных ОРВИ и коронавирусом.Однако в итоге отопительный сезон был завершён 18 мая. В связи с изменился график отключения горячей воды. Посмотреть верные даты отключения горячей воды потребителям можно по ссылке

С начала недели в Улан-Удэ наступило настоящее лето. С каждым днём в столице республике всё жарче, в последние дни термометр показывал не ниже +30 градусов.Отопительный сезон закончился 18 мая, и начались плановые испытания на прочность и плотность тепловых сетей тепломагистралей.Однако в некоторых квартирах отопление до сих пор работает на полную. Улан-удэнцы жалуются на невыносимую жару в квартирах. В паблике «Аноним 03» в соцсети «Вконтакте» опубликовали уже несколько постов с «жаркими» историями. Вот некоторые из них:«ТГК 14, там нормальные люди работают вообще, нет? Проверять систему на полную в +30. Адекватно? Батареи – кипяток, не прикоснуться. На правительственном уровне решили завершить отопительный сезон 18.05, но видимо про это забыли напомнить. Просто издевательство над людьми»,«19 мая вместо отопления отключили горячую воду. Красота! На улице тридцатник, дома ещё больше, и горячей воды нет! Всё в лучших традициях!»«Батареи дома жарят, зимой бы так на улице +30. ТГК говорят, у них идёт проверка системы на полную! Серьёзно? Что это, как назвать? Вырубили горячую воду, зато отопление пышет на всю катушку! Где такое видано?» - пишут жители.Один подписчик и вовсе поделился фотографией, где в квартире деформировались трубы.