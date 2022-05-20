В Бурятии строят новую школу искусств в Бичуре





В селе Бичура в Бурятии с апреля идёт строительство новой школы искусств. Сейчас ведутся работы по армированию и опалубке фундаментов. В начале июля планируется выйти на возведение первого этажа здания, сообщили в управлении капстроительства правительства Бурятии.Необходимость в новой школе искусств для жителей Бичуры назрела давно. С каждым годом желающих заниматься рисованием, музыкой и танцами становилось все больше, а старое сооружение с нарастающей нагрузкой не справлялось. Вопрос разрешился, когда школа попала в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий».На первом этаже разместят административные помещения, классы фортепьяно и эстрадной песни, а также концертный зал на 100 мест. На втором этаже обустроят мастерские прикладного искусства, рисунка и живописи, классы подготовительных занятий, народных инструментов и зал хореографии с раздевалками и душевыми. Для маломобильных граждан будет работать лифт.- Строительство школы искусств даст возможность детям Бичуры получать качественное дополнительное образование. В актовом зале ребята будут показывать свои таланты, проводить концерты. В будущем в этой школе будут зажигаться яркие звездочки, которые станут известными артистами в Бурятии и за её пределами, - поделился министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.Школа будет располагаться на возвышенности. В полноводье это особенно актуально, поэтому проектировщики продумали всё – здание будет стоять крепко.- Тепло будет подаваться от центральной тепловой сети Бичуры, канализация – выгребная яма. Водоснабжение будет централизованным. Не скажу, что объект сложный, но он и не простой, - поделился главный инженер управления капитального строительства Бурятии Вячеслав Семьинский.Объект строится за счёт районного, республиканского и федерального бюджетов. Стоимость составляет порядка 100 млн рублей.- У нас много детей, которые любят искусство, но заниматься им у них не было возможности. Это знаковое событие для жителей района, - подчеркнул глава администрации Бичурского района Василий Смолин.Общая площадь здания около 1000 квадратных метров. За строительство отвечает ООО «ВДК». Сдача объекта планируется на конец октября.