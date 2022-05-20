 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 мая

19 мая

Популярное

В Бурятии строят новую школу искусств в Бичуре

В Бурятии строят новую школу искусств в Бичуре
Общество,  Фото:УКС правительства Бурятии
Строительство объекта началось в начале апреля

В селе Бичура в Бурятии с апреля идёт строительство новой школы искусств. Сейчас ведутся работы по армированию и опалубке фундаментов. В начале июля планируется выйти на возведение первого этажа здания, сообщили в управлении капстроительства правительства Бурятии.

Необходимость в новой школе искусств для жителей Бичуры назрела давно. С каждым годом желающих заниматься рисованием, музыкой и танцами становилось все больше, а старое сооружение с нарастающей нагрузкой не справлялось. Вопрос разрешился, когда школа попала в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий».

На первом этаже разместят административные помещения, классы фортепьяно и эстрадной песни, а также концертный зал на 100 мест. На втором этаже обустроят мастерские прикладного искусства, рисунка и живописи, классы подготовительных занятий, народных инструментов и зал хореографии с раздевалками и душевыми. Для маломобильных граждан будет работать лифт.

- Строительство школы искусств даст возможность детям Бичуры получать качественное дополнительное образование. В актовом зале ребята будут показывать свои таланты, проводить концерты. В будущем в этой школе будут зажигаться яркие звездочки, которые станут известными артистами в Бурятии и за её пределами, - поделился министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.


Школа будет располагаться на возвышенности. В полноводье это особенно актуально, поэтому проектировщики продумали всё – здание будет стоять крепко.

- Тепло будет подаваться от центральной тепловой сети Бичуры, канализация – выгребная яма. Водоснабжение будет централизованным. Не скажу, что объект сложный, но он и не простой, - поделился главный инженер управления капитального строительства Бурятии Вячеслав Семьинский.

Объект строится за счёт районного, республиканского и федерального бюджетов. Стоимость составляет порядка 100 млн рублей.

- У нас много детей, которые любят искусство, но заниматься им у них не было возможности. Это знаковое событие для жителей района, - подчеркнул глава администрации Бичурского района Василий Смолин.

Общая площадь здания около 1000 квадратных метров. За строительство отвечает ООО «ВДК». Сдача объекта планируется на конец октября.

школа искусств

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцы жалуются на невыносимую жару в квартирах
Улан-удэнцы жалуются на невыносимую жару в квартирах
Общество, 20.05.2022
Жители столицы республики недовольны, что у некоторых до сих пор не отключили горячее отопление
В Бурятии строят новую школу искусств в Бичуре
В Бурятии строят новую школу искусств в Бичуре
Общество, 20.05.2022
Строительство объекта началось в начале апреля
В нацпарке в Бурятии провели лесопожарные учения
В нацпарке в Бурятии провели лесопожарные учения
Общество, 20.05.2022
Для отработки навыков тушения лесных пожаров задействовали шесть единиц техники
Тункинские врачи просят жителей не забывать про профилактические прививки
Тункинские врачи просят жителей не забывать про профилактические прививки
Общество, 20.05.2022
Отказ от прививок несёт неоправданный риск, напомнили врачи
ГИБДД Бурятии напомнила о правилах перевозки групп детей автобусами
ГИБДД Бурятии напомнила о правилах перевозки групп детей автобусами
Общество, 20.05.2022
С начала года автоинспекторы рассмотрели более тысяч уведомлений об организованной перевозке групп детей
В Гусиноозёрске невоспитанные школьники не дают покоя жителям
В Гусиноозёрске невоспитанные школьники не дают покоя жителям
Общество, 20.05.2022
Подростки-хулиганы дразнят хозяйских собак и балуются звонками в дверь
В России штрафы для граждан за пожары увеличили в 20 раз
В России штрафы для граждан за пожары увеличили в 20 раз
Общество, 20.05.2022
Госдума приняла законопроект, многократно увеличивающий штрафы за нарушение пожарной безопасности
Улан-удэнцы готовы драться за бездомных собак
Улан-удэнцы готовы драться за бездомных собак
Общество, 20.05.2022
Сегодня идёт «собачий» рейд в Тулунже
Пианисты из Улан-Удэ стали лауреатами международных конкурсов в Москве и Казани
Пианисты из Улан-Удэ стали лауреатами международных конкурсов в Москве и Казани
Общество, 20.05.2022
Выступления оценивали авторитетные эксперты, известные музыканты и педагоги консерваторий
65% жителей ДФО считают, что у женщин должны быть более лёгкие условия труда
65% жителей ДФО считают, что у женщин должны быть более лёгкие условия труда
Общество, 20.05.2022
Дальневосточники оценили уровень комфорта и безопасности на своей работе
На Украине погиб 30-летний танкист из Бурятии
На Украине погиб 30-летний танкист из Бурятии
Общество, 20.05.2022
В Кяхте простятся с погибшим в ходе спецоперации офицером Дмитрием Цыбденовым
В Улан-Удэ на одной улице появились два новых детсада
В Улан-Удэ на одной улице появились два новых детсада
Общество, 20.05.2022
На улице Конечная завершается строительство ещё одного нового детского сада
Улан-удэнцы смогут попасть на приём по вопросам исполнительного производства
Улан-удэнцы смогут попасть на приём по вопросам исполнительного производства
Общество, 20.05.2022
Приём проведут зампрокурора и замначальника УФССП  
Ещё 28 человек заболели коронавирусом в Бурятии
Ещё 28 человек заболели коронавирусом в Бурятии
Общество, 20.05.2022
В больницах проходят лечение более 140 человек 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^