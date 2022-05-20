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Спортсменки из Бурятии поборются за золото первого турнира борцовской лиги Поддубного

Спортсменки из Бурятии поборются за золото первого турнира борцовской лиги Поддубного
Общество, 
Сборная Бурятии уже завоевала две бронзовые медали

Ирина Ологонова, Жаргалма Цыремпилова и Вероника Чумикова поборются за золотые медали первого турнира борцовской лиги Поддубного. Спортсменки без поражений провели все свои схватки в первый день турнира, сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.

В поединках за золото ожидается два российских финала: Ирина Ологонова (до 55 кг) будет бороться с Татьяной Новик, а Жаргалма Цыремпилова (до 59 кг) с Аминой Танделовой. А вот против Вероники Чумиковой выйдет серебряный призёр Олимпийских игр – 2020, белорусская спортсменка Ирина Курочкина.

Первые медали команда Бурятии уже завоевала. Бронзовым призёром в весовой категории до 61 килограмма стал Жаргал Дамдинов. В малом финале спортсмен со счётом 3:2 победил ещё одного бурятского борца Алдара Мункуева.

Ульяна Тукуренова выиграла бронзовый финал у Анны Красновой, завершив схватку со счетом 3:1 в свою пользу.

Финалы за золото пройдут 20 мая в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского:

08:15-08:30. II взвешивание (+2 кг):
12:00-15:00. Грэпплинг, финалы во всех весовых категориях
15:00-17:00. Панкратион, финалы во всех весовых категориях
19:00-22:00. Финалы в женской, греко-римской и вольной борьбе, часть 1 (20 схваток).
22:00-22:30. Церемония открытия
22:30-00:00. Финалы в женской, греко-римской и вольной борьбе, часть 2 (10 схваток).

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спорт вольная борьба

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