Спортсменки из Бурятии поборются за золото первого турнира борцовской лиги Поддубного

Сборная Бурятии уже завоевала две бронзовые медали



Ирина Ологонова, Жаргалма Цыремпилова и Вероника Чумикова поборются за золотые медали первого турнира борцовской лиги Поддубного. Спортсменки без поражений провели все свои схватки в первый день турнира, сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.



В поединках за золото ожидается два российских финала: Ирина Ологонова (до 55 кг) будет бороться с Татьяной Новик, а Жаргалма Цыремпилова (до 59 кг) с Аминой Танделовой. А вот против Вероники Чумиковой выйдет серебряный призёр Олимпийских игр – 2020, белорусская спортсменка Ирина Курочкина.



Первые медали команда Бурятии уже завоевала. Бронзовым призёром в весовой категории до 61 килограмма стал Жаргал Дамдинов. В малом финале спортсмен со счётом 3:2 победил ещё одного бурятского борца Алдара Мункуева.



Ульяна Тукуренова выиграла бронзовый финал у Анны Красновой, завершив схватку со счетом 3:1 в свою пользу.



Финалы за золото пройдут 20 мая в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского:



08:15-08:30. II взвешивание (+2 кг):

12:00-15:00. Грэпплинг, финалы во всех весовых категориях

15:00-17:00. Панкратион, финалы во всех весовых категориях

19:00-22:00. Финалы в женской, греко-римской и вольной борьбе, часть 1 (20 схваток).

22:00-22:30. Церемония открытия

22:30-00:00. Финалы в женской, греко-римской и вольной борьбе, часть 2 (10 схваток).



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