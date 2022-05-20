Детские лагеря Улан-Удэ готовятся к летнему сезону

В «Роднике» смена стартует уже 5 июня
В детских лагерях Улан-Удэ идёт активная подготовка к летнему сезону. В лагере «Родник» в микрорайоне Верхняя Берёзовка смены стартуют чуть раньше – 5 июня. Штат укомплектован, текущий ремонт в корпусах завершён, идёт монтаж заземления, пробы воды сданы. Об этом на заседании городской комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков рассказала Марина Цыбикова, директор лагеря «Родник».
– В этом году у нас увеличилось количество смен. Всего будет организовано четыре. Все противопожарные мероприятия проведены. Перед открытием лагерей обязательными являются проверка проб почвы и воды. Ждём санэпидзаключение, – добавила она.
Всего этим летом в Улан-Удэ будут работать 49 лагерей с дневным пребыванием, 20 лагерей труда и отдыха и 10 муниципальных загородных лагерей. Планируется, что в загородных оздоровительных лагерях смогут отдохнуть 4603 детей, в том числе 896 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Обеспечивать питанием детские лагеря будет Городской комбинат школьного питания.
– Комбинат организовывает питание в 45 лагерях с дневным пребыванием, количество детей которых мы будем кормить – 5164, количество работников, которых мы привлекли – 200 человек. По загородным лагерям идут торги, заключаем договора, – пояснила Алла Шахова, генеральный директор комбината.
На заседании отметили, что остаются некоторые сложности в подборе медиков. По словам председателя комитета по социальной и молодёжной политике Светланы Трифоновой, этот вопрос решается.
Напомним, средняя стоимость путёвки в загородный лагерь предварительно составляет 28484 рублей. Родительская доплата составит примерно 17 тысяч рублей. Сумма возмещения из республиканского бюджета – 11121,6 руб. В текущем году также, как и в прошлом году, планируется возмещение стоимости путёвки по системе кэшбек в размере 50% от стоимости путёвки.
- В числе подведомственных учреждений комитета по образованию администрации Улан-Удэ – шесть детских оздоровительных образовательных лагерей: «Огонёк», «Байкальские волны», «Рассвет», «Берёзка», «Родник», ЛТО «Чайка» при центре дополнительного образования «Эдельвейс», - сообщает управление по информационной политике администрации города.
Детские лагеря Улан-Удэ готовятся к летнему сезону
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Юбилейную дату отметил житель Заиграевского района Александр Ковальков
В честь события был проведён молебен с благопожеланиями
Третий этап состоится 21 мая на центральном стадионе
Его отметили в номинации «Лучшая организация дополнительного образования детей»
Заявки принимаются до 25 мая
Гостей кампуса просят не ломать ветки и не заходить за ограждения
Парта установлена в память о десантнике Александре Полютове
Гора была покорена мотоциклистами за рекордные 57 минут
Героем стал ефрейтор Аюр Бальжинимаев
Сейчас действует ограничение до 40 лет
Пожилой водитель легко отделался
Родители смогут проконсультироваться по телефону горячей линии
На выставке представят в том числе способы бросить курить
Случаи заражения обезьяньей оспой выявили в нескольких странах
В зоне возможного затопления проживает более двух тысяч человек, а ещё проходит линия электропередач и железная дорога в Монголию