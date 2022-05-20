Детские лагеря Улан-Удэ готовятся к летнему сезону

В «Роднике» смена стартует уже 5 июня



В детских лагерях Улан-Удэ идёт активная подготовка к летнему сезону. В лагере «Родник» в микрорайоне Верхняя Берёзовка смены стартуют чуть раньше – 5 июня. Штат укомплектован, текущий ремонт в корпусах завершён, идёт монтаж заземления, пробы воды сданы. Об этом на заседании городской комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков рассказала Марина Цыбикова, директор лагеря «Родник».



– В этом году у нас увеличилось количество смен. Всего будет организовано четыре. Все противопожарные мероприятия проведены. Перед открытием лагерей обязательными являются проверка проб почвы и воды. Ждём санэпидзаключение, – добавила она.



Всего этим летом в Улан-Удэ будут работать 49 лагерей с дневным пребыванием, 20 лагерей труда и отдыха и 10 муниципальных загородных лагерей. Планируется, что в загородных оздоровительных лагерях смогут отдохнуть 4603 детей, в том числе 896 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



Обеспечивать питанием детские лагеря будет Городской комбинат школьного питания.



– Комбинат организовывает питание в 45 лагерях с дневным пребыванием, количество детей которых мы будем кормить – 5164, количество работников, которых мы привлекли – 200 человек. По загородным лагерям идут торги, заключаем договора, – пояснила Алла Шахова, генеральный директор комбината.



На заседании отметили, что остаются некоторые сложности в подборе медиков. По словам председателя комитета по социальной и молодёжной политике Светланы Трифоновой, этот вопрос решается.



Напомним, средняя стоимость путёвки в загородный лагерь предварительно составляет 28484 рублей. Родительская доплата составит примерно 17 тысяч рублей. Сумма возмещения из республиканского бюджета – 11121,6 руб. В текущем году также, как и в прошлом году, планируется возмещение стоимости путёвки по системе кэшбек в размере 50% от стоимости путёвки.



- В числе подведомственных учреждений комитета по образованию администрации Улан-Удэ – шесть детских оздоровительных образовательных лагерей: «Огонёк», «Байкальские волны», «Рассвет», «Берёзка», «Родник», ЛТО «Чайка» при центре дополнительного образования «Эдельвейс», - сообщает управление по информационной политике администрации города.

