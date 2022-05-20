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Улан-удэнские баскетболисты примут участие в «Финале четырёх» в Иркутске

Улан-удэнские баскетболисты примут участие в «Финале четырёх» в Иркутске
Общество,  Фото:pixabay.com
За победу в дивизионе «Masters» будет бороться команда «Лара» из Бурятии

В Иркутске в эти выходные, 21 и 22 мая, состоится «Финал четырёх Irkbasket liga» межрегиональной любительской баскетбольной лиги.

В первый день за выход в финал дивизиона «Masters» будут бороться команды «Лара» из Улан-Удэ, «ИркАЗ» из Шелехова, «Премьер-Энерго» и «ВЧНГ» из Иркутска. В полуфинале дивизиона «Prestige» выступят иркутские баскетболисты из «Юпитер», «ИНК-1», «ИНК-2» и «Байкальские крокодилы». Соревнования пройдут в СОЦ «Зенит».

Сам финал двух дивизионов и игры за третье место состоятся 22 мая в ДС «Труд».

В рамках финала объявлен конкурс «Лучшая группа поддержки». Участникам нужно снять и опубликовать общекомандный видеоролик болельщиков в социальной сети «ВКонтакте» в поддержку своей любимой команды по 21 мая включительно. Это может быть стих-кричала, танец, песня и т.п. 22 мая на финальных играх будет объявлена команда-победитель.

Также среди болельщиков будет организован конкурс плакатов, на которых авторы могут в разной форме выразить свою поддержку команде на трибунах — это может быть рисунок, слова или все вместе сразу. Нарисовать плакаты нужно заранее. Победителя выберут организаторы 22 мая, сообщает Иркутская областная федерация баскетбола.

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