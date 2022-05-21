В соревнованиях также примут участие команды из Читы и Иркутска
В Улан-Удэ с 15 по 17 июня пройдёт футбольный турнир «Кубок Спарты». Соревнования проведут на стадионе школы №18.
В турнире примут участие команды 2010-2011 годов рождения из Бурятии, Иркутска и Читы.
Состав участников:
1. «Спарта 1»
2. «Спарта 2»
3. «Байкал»
4. «Голеадор»
5. «Лара»
6. «Локомотив»
7. «Зенит 10 г.» (Иркутск)
8. «Зенит 11 г.» (Иркутск)
9. «Форвард 1» (Чита)
10. «Форвард 2» (Чита)
Соревнования посвящены 6-летию ФК «Спарта», сообщает пресс-служба клуба.
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В Улан-Удэ разыграют футбольный кубок
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