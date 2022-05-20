Дом творчества из Улан-Удэ вошёл в «500 лучших образовательных организаций»

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Его отметили в номинации «Лучшая организация дополнительного образования детей»



Подведены итоги всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны – 2022». Дом творчества Октябрьского района города Улан-Удэ стал лауреатом конкурса в номинации «Лучшая организация дополнительного образования детей – 2022».



- В конкурсном материале дом творчества из Улан-Удэ поделился опытом работы инновационной и педагогической деятельности, разработанных с учётом региональных и национальных особенностей и являющихся результатом многолетней практической и научно-исследовательской деятельности учреждения. Дом творчества представил результативность учащихся в сфере технического и художественного творчества, социально-гуманитарной и физкультурно-спортивной направленностей. Рассказал о выпускниках, которые за многие годы реализовали себя во многих профессиях, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



Напомним, что всероссийский конкурс проходил в два этапа в городе Санкт-Петербург: отборочный (заочный) – с 21 декабря 2021 года по 19 апреля 2022 года и финальный этап – с 28 по 30 апреля 2022 года. Церемония награждения лауреатов прошла в рамках мероприятий IV всероссийского педагогического съезда «Моя страна».

