 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 мая

19 мая

Популярное

Ещё 28 человек заболели коронавирусом в Бурятии

Ещё 28 человек заболели коронавирусом в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В больницах проходят лечение более 140 человек

На утро 20 мая в Бурятии зарегистрировано 136 465 случаев заражения COVID-19. Из них 44% (60 353) приходится на жителей Улан-Удэ.

Суточный прирост составил 28 больных. Этот показатель держит примерно в один и тех же значения в последнее время – нет резкого падения или скачка заболеваемости.

В стационарах получают лечение 143 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 29 больных, большинство из которых (20 человек) старше 65 лет.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 205 пациентов.

За весь период выздоровели от COVID-19 – 133 093 человек, в том числе 27 за прошедшие сутки

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 3024 человека. За сутки скончался один больной.


коронавирус

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ на одной улице появились два новых детсада
В Улан-Удэ на одной улице появились два новых детсада
Общество, 20.05.2022
На улице Конечная завершается строительство ещё одного нового детского сада
Улан-удэнцы смогут попасть на приём по вопросам исполнительного производства
Улан-удэнцы смогут попасть на приём по вопросам исполнительного производства
Общество, 20.05.2022
Приём проведут зампрокурора и замначальника УФССП  
Ещё 28 человек заболели коронавирусом в Бурятии
Ещё 28 человек заболели коронавирусом в Бурятии
Общество, 20.05.2022
В больницах проходят лечение более 140 человек 
Двух читинцев ограбили на улице во время драки
Двух читинцев ограбили на улице во время драки
Общество, 20.05.2022
У потерпевших отняли телефоны 
В Бурятии «чёрному» лесорубу не стали смягчать приговор
В Бурятии «чёрному» лесорубу не стали смягчать приговор
Общество, 20.05.2022
Сельчанину не удалось добиться условного осуждения 
Бурятия и Крым проводят совместный фотоконкурс для молодёжи
Бурятия и Крым проводят совместный фотоконкурс для молодёжи
Общество, 20.05.2022
Заявки и работы принимаются по 20 октября
Разработаны «марки», посвящённые достопримечательностям Бурятии
Разработаны «марки», посвящённые достопримечательностям Бурятии
Общество, 20.05.2022
В коллекцию вошли 40 культурных и природных объектов республики
В Бурятии установится жара до +32 градусов
В Бурятии установится жара до +32 градусов
Общество, 20.05.2022
В регионе преимущественно без осадков
Открытие мотосезона в Улан-Удэ состоится 28 мая
Открытие мотосезона в Улан-Удэ состоится 28 мая
Общество, 19.05.2022
Мероприятие пройдёт в стиле «Пиратов Карибского моря»
В Иркутске готовятся к «Парасибириаде»
В Иркутске готовятся к «Парасибириаде»
Общество, 19.05.2022
В городе пройдут соревнования СФО среди лиц с ПОДА
Улан-Удэ примет Байкальский шахматный фестиваль
Улан-Удэ примет Байкальский шахматный фестиваль
Общество, 19.05.2022
В его рамках пройдут несколько турниров по шахматам
В Заиграевском районе Бурятии высадят 40 тысяч сосен
В Заиграевском районе Бурятии высадят 40 тысяч сосен
Общество, 19.05.2022
Лесники республики приглашают принять участие в акции «Сад Памяти»
Улан-Батор побратался с самым большим городом мира
Улан-Батор побратался с самым большим городом мира
Общество, 19.05.2022
Столица Монголии установил побратимские отношения с городом Чунцин

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^