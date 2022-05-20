В больницах проходят лечение более 140 человек
На утро 20 мая в Бурятии зарегистрировано 136 465 случаев заражения COVID-19. Из них 44% (60 353) приходится на жителей Улан-Удэ.
Суточный прирост составил 28 больных. Этот показатель держит примерно в один и тех же значения в последнее время – нет резкого падения или скачка заболеваемости.
В стационарах получают лечение 143 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 29 больных, большинство из которых (20 человек) старше 65 лет.
На амбулаторном лечении и наблюдении находится 205 пациентов.
За весь период выздоровели от COVID-19 – 133 093 человек, в том числе 27 за прошедшие сутки
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 3024 человека. За сутки скончался один больной.
Ещё 28 человек заболели коронавирусом в Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На улице Конечная завершается строительство ещё одного нового детского сада
Приём проведут зампрокурора и замначальника УФССП
В больницах проходят лечение более 140 человек
У потерпевших отняли телефоны
Сельчанину не удалось добиться условного осуждения
Обвиняемым грозит до восьми лет колонии
Заявки и работы принимаются по 20 октября
В коллекцию вошли 40 культурных и природных объектов республики
В регионе преимущественно без осадков
Мероприятие пройдёт в стиле «Пиратов Карибского моря»
Заявки принимаются до 30 мая
В городе пройдут соревнования СФО среди лиц с ПОДА
В его рамках пройдут несколько турниров по шахматам
Лесники республики приглашают принять участие в акции «Сад Памяти»
Столица Монголии установил побратимские отношения с городом Чунцин