Ещё 28 человек заболели коронавирусом в Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В больницах проходят лечение более 140 человек



На утро 20 мая в Бурятии зарегистрировано 136 465 случаев заражения COVID-19. Из них 44% (60 353) приходится на жителей Улан-Удэ.



Суточный прирост составил 28 больных. Этот показатель держит примерно в один и тех же значения в последнее время – нет резкого падения или скачка заболеваемости.



В стационарах получают лечение 143 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 29 больных, большинство из которых (20 человек) старше 65 лет.



На амбулаторном лечении и наблюдении находится 205 пациентов.



За весь период выздоровели от COVID-19 – 133 093 человек, в том числе 27 за прошедшие сутки



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 3024 человека. За сутки скончался один больной.





