Сельчанину не удалось добиться условного осуждения
В марте жителя Заиграевского района Бурятии суд приговорил к лишению свободы за незаконную рубку леса. Ущерб составил свыше 300 тысяч рублей.
Сельчанин обратился в с апелляционной жалобой. Осуждённый просил применить в отношении него положения уголовного закона об условном осуждении.
- С учётом мнения прокурора Верховным судом Бурятии приговор районного суда оставлен без изменения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии «чёрному» лесорубу не стали смягчать приговор
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На улице Конечная завершается строительство ещё одного нового детского сада
Приём проведут зампрокурора и замначальника УФССП
В больницах проходят лечение более 140 человек
У потерпевших отняли телефоны
Сельчанину не удалось добиться условного осуждения
Обвиняемым грозит до восьми лет колонии
Заявки и работы принимаются по 20 октября
В коллекцию вошли 40 культурных и природных объектов республики
В регионе преимущественно без осадков
Мероприятие пройдёт в стиле «Пиратов Карибского моря»
Заявки принимаются до 30 мая
В городе пройдут соревнования СФО среди лиц с ПОДА
В его рамках пройдут несколько турниров по шахматам
Лесники республики приглашают принять участие в акции «Сад Памяти»
Столица Монголии установил побратимские отношения с городом Чунцин