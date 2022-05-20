В Бурятии «чёрному» лесорубу не стали смягчать приговор

Сельчанину не удалось добиться условного осуждения



В марте жителя Заиграевского района Бурятии суд приговорил к лишению свободы за незаконную рубку леса. Ущерб составил свыше 300 тысяч рублей.



Сельчанин обратился в с апелляционной жалобой. Осуждённый просил применить в отношении него положения уголовного закона об условном осуждении.



- С учётом мнения прокурора Верховным судом Бурятии приговор районного суда оставлен без изменения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

