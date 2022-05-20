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В Бурятии «чёрному» лесорубу не стали смягчать приговор

В Бурятии «чёрному» лесорубу не стали смягчать приговор
Общество,  Фото:pixabay.com.
Сельчанину не удалось добиться условного осуждения

В марте жителя Заиграевского района Бурятии суд приговорил к лишению свободы за незаконную рубку леса. Ущерб составил свыше 300 тысяч рублей.

Сельчанин обратился в с апелляционной жалобой. Осуждённый просил применить в отношении него положения уголовного закона об условном осуждении.

- С учётом мнения прокурора Верховным судом Бурятии приговор районного суда оставлен без изменения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура черные лесорубы

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