В Улан-Удэ поэты и музыканты выступят на крыше

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28 мая в 18:00 на крыше Национальной библиотеки Бурятии состоится квартирник «Декламируй», сообщили в Бурятском региональном отделении ВОД «Волонтёры культуры».Для жителей города выступят музыканты и поэты Вячеслав Свинобой, группа «Тёплое молоко», Дмитрий Назаров, Александр Бережных, FISHEVA, Tairael, пианист Иван Жежель, поэтесса и декламатор София Чернышева.Также на площадке пройдёт презентация нового уникального мерча волонтёров культуры и подведение итогов проекта «Событийный блог Улан-Удэ» за первое полугодие.После основной программы каждый желающий сможет прочесть любимые произведения, спеть песню.Чтобы попасть на мероприятие, необходимо пройти регистрацию по ссылке -https://forms.yandex.ru/u/6281fdba12c3c8e412179da2/.Акция «Декламируй» - ежегодное мероприятие общественного движения «Волонтёры культуры» в честь Дня русского языка, который отмечается 6 июня - в день рождения Пушкина. По всей России проходят мероприятия, на которых читают произведения Александра Пушкина, произведения собственного сочинения и иных авторов, а также исполняют музыкальные произведения.В этом году акция пройдет на площадке Национальной библиотеки.