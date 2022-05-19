Открытие пандуса состоялось в Международный день музеев
Накануне, 18 мая, в Международный день музеев в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ открыли новый пандус. Его установили в кафе «Чаёвня».
Крыльцо с пандусом установили в рамках проекта «Инклюзивный тур «Шаг в будущее» в Бурятии», которым занимается фонд инвалидов-колясочников «Общество без барьеров».
В чаёвне также располагается сувенирная лавка. Сотрудники музея провели для гостей экскурсионную программу.
- На сегодня в музее уже есть возможность попасть в Дом Танских, выставочный центр «Юрта», археологический комплекс, дом с мезонином, церковь Николая Чудотворца. Все эти объекты, являющиеся памятниками истории, оснащены приставными пандусами и пороговыми съездами. На памятниках культурного наследия установлены таблички со шрифтом Брайля с информацией об объекте. В музее имеются аудиогиды, которые окажут огромную помощь людям с проблемами по зрению, а также смогут послужить и другим посетителям, - сообщили в пресс-службе музея.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале года музей обзавёлся электроавтобусом с откидной аппарелью, чтобы посетители, в особенности с проблемами в передвижении, смогли спокойно перемещаться по территории, которая составляет более 20 га.
Также на территории музея есть благоустроенный туалет с доступной универсальной кабинкой.
В Этнографическом музее в Улан-Удэ установили новый пандус
Общество, Фото:
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