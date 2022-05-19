Также будет проведено первенство по шууд-теннису
21 и 22 мая в Бурятии состоится международный турнир по настольному теннису на призы Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева. Соревнования пройдут во дворце спорта села Иволгинск Иволгинского района.
Турнир проведут в 9 возрастных категориях. В первый день будут соревноваться юниоры и юниорки до 20 лет, мужчины и женщины до 40 лет, мужчины 40-49 лет, женщины 40-59 лет (сельские и городские), женщины 60 лет и старше (сельские и городские). Во второй день: мальчики и девочки 2009-2010 гг.р., 2011-2012 гг.р., 2013 гг.р. и младше; мужчины 50-59 лет (сельские и городские); мужчины 60-69 лет (сельские и городские); мужчины 70 лет и старше (сельские и городские).
Также 21 мая пройдёт первенство по бурятскому шууд-теннису среди мужчин и женщин. Об этом сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
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В Бурятии пройдёт международный турнир по настольному теннису
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