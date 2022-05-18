В Улан-Удэ стартует проект «Парк здоровья и активного долголетия»

Открытие сезона состоится 20 и 21 мая



В парках столицы Бурятии открывается сезон проекта «Парк здоровья и активного долголетия». 20 мая он начинается в парке имени С.Н. Орешкова. 21 мая – в парке «Юбилейный».



В рамках проекта на протяжении всего лета в этих двух парках будут проходить регулярные занятия двигательной активностью: утренняя зарядка, оздоровительная ходьба, фитнес танцы, Zumba, уличная атлетика, оздоровительная гимнастика, вечерние подвижные игры. Также в программе открытия состоятся выступление артистов центра культуры и досуга Улан-Удэ, живая музыка в исполнении муниципального концертного духового оркестра.



- Расписание занятий будет размещено на баннерах в парках имени С.Н. Орешкова и «Юбилейный», а также в социальных сетях дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ и на официальном сайте мэрии, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Возрастное ограничение 6+

