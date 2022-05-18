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18 мая

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В Улан-Удэ стартует проект «Парк здоровья и активного долголетия»

В Улан-Удэ стартует проект «Парк здоровья и активного долголетия»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Открытие сезона состоится 20 и 21 мая

В парках столицы Бурятии открывается сезон проекта «Парк здоровья и активного долголетия». 20 мая он начинается в парке имени С.Н. Орешкова. 21 мая – в парке «Юбилейный».

В рамках проекта на протяжении всего лета в этих двух парках будут проходить регулярные занятия двигательной активностью: утренняя зарядка, оздоровительная ходьба, фитнес танцы, Zumba, уличная атлетика, оздоровительная гимнастика, вечерние подвижные игры. Также в программе открытия состоятся выступление артистов центра культуры и досуга Улан-Удэ, живая музыка в исполнении муниципального концертного духового оркестра.

- Расписание занятий будет размещено на баннерах в парках имени С.Н. Орешкова и «Юбилейный», а также в социальных сетях дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ и на официальном сайте мэрии, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ парки отдыха спорт физическая культура

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