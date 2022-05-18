На Забайкальский кинофестиваль приедет Дмитрий Харатьян

27 мая он проведёт творческий вечер в Чите



«Главный гардемарин страны» Дмитрий Харатьян приедет на IX Забайкальский международный кинофестиваль (ЗМКФ), который состоится с 26 по 29 мая. Творческий вечер (12+) народного артиста России пройдёт 27 мая в доме офицеров в Чите.



Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья, на своём творческом вечере «Дороги любви» артист исполнит песни из известных кинофильмов, где он снимался. Кроме этого, прозвучат песни из репертуара Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Юрия Визбора, а также стихи русских и советских поэтов – и всё это в сопровождении музыкальной группы «Cocktail Project».



- У зрителей будет возможность услышать интересные истории из насыщенной актерской жизни Дмитрия Харатьяна. Зрители проникнутся доверительной атмосферой и ностальгическим настроением, а светлый тембр голоса артиста останется в памяти надолго, - добавили организаторы.



По словам председателя организационного комитета Виктора Шкулева, ЗМКФ станет единственным международным кинофестивалем России этой весной. В программе будет представлено актуальное, молодёжное, разножанровое кино. Гости кинофестиваля смогут принять участие в диалоге с создателями фильмов. Кинопрограммы также будут отражать тематику Года культурного наследия народов России. Программа предусматривает мастер-классы, выездные творческие встречи на региональных площадках, питчинг кинопроектов Забайкальского края в рамках бизнес-программы, конкурс сценариев и «Ночь короткого метра». Кроме того, в рамках кинофестиваля состоятся пять российских кинопремьер.

