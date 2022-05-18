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18 мая

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Иркутск примет чемпионат Сибири по боулингу

Иркутск примет чемпионат Сибири по боулингу
Общество,  Фото:pixabay.com
В соревнованиях примут участие спортсмены из Улан-Удэ

В Иркутске с 22 по 29 мая пройдут чемпионат Сибирского федерального округа и всероссийские соревнования по боулингу. Планируется, что в состязаниях в боулинг-центре «7 Миля» примут участие более 90 спортсменов.

За медали будут бороться сильнейшие спортсмены из Москвы, Хабаровска, Владивостока, Омска, Томска, Сочи, Новосибирска, Красноярска, Барнаула, Краснодара, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Тюмени, Улан-Удэ, Екатеринбурга, Иркутска, Братска, Ангарска и других российских городов.

Соревнования проводятся в четырёх дисциплинах: личные, парные и командные соревнования (в команде три человека) среди мужчин и женщин, а также парные соревнования среди смешанных команд. К участию в турнирах допускаются спортсмены, имеющие не ниже третьего спортивного разряда.

- Всероссийские соревнования по боулингу проводятся ежегодно, начиная с 1998 года. В этом году лучшие спортсмены будут бороться за чемпионство уже в 24 раз. Это мероприятие в календарном плане спортсменов России занимает значимое место и является старейшим турниром в нашей стране, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

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Иркутск чемпионат всероссийские соревнования спорт боулинг

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