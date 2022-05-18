 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 мая

Популярное

В Улан-Удэ разрушат мандалу Калачакры

В Улан-Удэ разрушат мандалу Калачакры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Часть её песка раздадут верующим

22 мая с 9:00 до 12:00 в Дуйнхор дугане Улан-Удэнского дацана на Верхней-Берёзовке состоятся молебен, посвящённый Идаму Калачакре, и разрушение мандалы Идама Калачакры. Посетители смогут увидеть и получить благословение мандалы, а также часть её песка.

- Мандала может быть создана при помощи драгоценных камней, цветов, крашеного риса, цветных камешков или песка. Но мандала Калачакары делается из песка. Песок, традиционно приготовляемый путём дробления драгоценных камней, считается наиболее подходящим материалом и требует большого мастерство создающего. Вследствие того, что каждая песчинка заряжена благословением ритуального процесса, вся мандала несёт в себе заряд огромной духовной энергии, - сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.

После того, как песочная мандала исполнила свои функции её разрушают. Мандала уничтожается в процессе особого ритуала, в ходе которого она разрезается особым «ножом» – ваджрой. Когда все ритуальные разрезы сделаны, песок мандалы собирается в чашу.

Часть этого песка будет отдана природе: земле, воздуху, воде и огню. Основная часть высыпается в воду реки Селенга, как подношение духам воды. Другая часть песка отправится позже на Байкал. Ламы проведут Лусад хурал вблизи Байкальского дацана, и во время обряда часть мандалы поднесут Лусадам – хозяинам воды.

Остальную часть раздадут тем, кто присутствовал при церемонии разрушения мандалы. Песок мандалы станет для верующих ритуальным оберегом от бед, порчи, болезней и всего плохого.
Улан-Удэ Бурятия Сангха буддизм мандала дацан

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителей Бурятии приглашают на «Библионочь-2022. Поехали!»
Жителей Бурятии приглашают на «Библионочь-2022. Поехали!»
Общество, 18.05.2022
Мероприятие пройдёт 28 мая в Улан-Удэ
В окрестностях Читы проведут чемпионат Забайкалья по автокроссу
В окрестностях Читы проведут чемпионат Забайкалья по автокроссу
Общество, 18.05.2022
В командном зачёте будет разыгран кубок Читы
Кяхта присоединится к «Ночи музеев»
Кяхта присоединится к «Ночи музеев»
Общество, 18.05.2022
Акция проводится 21 мая в рамках Года культурного наследия народов России
На Забайкальский кинофестиваль приедет Дмитрий Харатьян
На Забайкальский кинофестиваль приедет Дмитрий Харатьян
Общество, 18.05.2022
27 мая он проведёт творческий вечер в Чите
В Иркутске возобновила работу детская железная дорога
В Иркутске возобновила работу детская железная дорога
Общество, 18.05.2022
Перевозки по острову Конный продлятся до 31 августа
В школах Улан-Удэ последние звонки прозвенят 25 мая
В школах Улан-Удэ последние звонки прозвенят 25 мая
Общество, 18.05.2022
В этот день будет ограничена продажа спиртных напитков
В Улан-Удэ разрушат мандалу Калачакры
В Улан-Удэ разрушат мандалу Калачакры
Общество, 18.05.2022
Часть её песка раздадут верующим
Иркутск примет чемпионат Сибири по боулингу
Иркутск примет чемпионат Сибири по боулингу
Общество, 18.05.2022
В соревнованиях примут участие спортсмены из Улан-Удэ
В Улан-Удэ откроется Байкальский форум детского движения
В Улан-Удэ откроется Байкальский форум детского движения
Общество, 18.05.2022
Мероприятие проведут в День пионерии
В Бурятии выбрали студенческих лидеров
В Бурятии выбрали студенческих лидеров
Общество, 18.05.2022
Победитель представит республику на окружном этапе конкурса
В заповеднике Бурятии рассказали об изменении климата
В заповеднике Бурятии рассказали об изменении климата
Общество, 18.05.2022
15 мая отмечался международный день климата
Искусство Бурятии покажут на международном фестивале
Искусство Бурятии покажут на международном фестивале
Общество, 18.05.2022
В Благовещенске откроется выставка работ бурятских авторов
Жительница Заиграевского района Бурятии отметила 90-летие
Жительница Заиграевского района Бурятии отметила 90-летие
Общество, 18.05.2022
Юбиляру вручили поздравления от президента РФ и главы РБ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^