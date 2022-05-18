В Улан-Удэ разрушат мандалу Калачакры

Часть её песка раздадут верующим



22 мая с 9:00 до 12:00 в Дуйнхор дугане Улан-Удэнского дацана на Верхней-Берёзовке состоятся молебен, посвящённый Идаму Калачакре, и разрушение мандалы Идама Калачакры. Посетители смогут увидеть и получить благословение мандалы, а также часть её песка.



- Мандала может быть создана при помощи драгоценных камней, цветов, крашеного риса, цветных камешков или песка. Но мандала Калачакары делается из песка. Песок, традиционно приготовляемый путём дробления драгоценных камней, считается наиболее подходящим материалом и требует большого мастерство создающего. Вследствие того, что каждая песчинка заряжена благословением ритуального процесса, вся мандала несёт в себе заряд огромной духовной энергии, - сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.



После того, как песочная мандала исполнила свои функции её разрушают. Мандала уничтожается в процессе особого ритуала, в ходе которого она разрезается особым «ножом» – ваджрой. Когда все ритуальные разрезы сделаны, песок мандалы собирается в чашу.



Часть этого песка будет отдана природе: земле, воздуху, воде и огню. Основная часть высыпается в воду реки Селенга, как подношение духам воды. Другая часть песка отправится позже на Байкал. Ламы проведут Лусад хурал вблизи Байкальского дацана, и во время обряда часть мандалы поднесут Лусадам – хозяинам воды.



Остальную часть раздадут тем, кто присутствовал при церемонии разрушения мандалы. Песок мандалы станет для верующих ритуальным оберегом от бед, порчи, болезней и всего плохого.

