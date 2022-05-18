Кяхта присоединится к «Ночи музеев»

Акция проводится 21 мая в рамках Года культурного наследия народов России



В Бурятии к «Ночи музеев» присоединится Кяхтинский краеведческий музей и его филиалы. 21 мая здесь проведут программу «День и ночь музеев».



В Кяхтинском краеведческом музее имени академика В.А. Обручева с 10:00 до 17:00 пройдёт день открытых дверей. Также в этот день состоятся экскурсии, образовательные и познавательные программы, мастер-классы, ярмарка-продажа, концерты. В 17:00 начнётся торжественное открытие «Ночи в Кяхтинском музее».



В музее российско-монгольской дружбы проведут музейные образовательные программы, обзорную экскурсию, презентацию выставки и мастер-класс.



Также день открытых дверей состоится в филиале Кяхтинского краеведческого музея в Улан-Удэ. Пройдёт открытие авторской выставки керамики Дарьи Жарниковой «В мире изящных форм» и выставки «Под знаком тигра» экспонатов из фондов «Сибирского Эрмитажа». Кроме этого, можно будет прослушать цикл лекций-бесед от молодых учёных, поучаствовать в мастер-классе по керамике и экскурсии по выставкам. Об этом сообщает пресс-служба музея.



Возрастное ограничение 12+

