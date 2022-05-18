Жителей Бурятии приглашают на «Библионочь-2022. Поехали!»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мероприятие пройдёт 28 мая в Улан-Удэ



В Бурятии «Библионочь-2022» состоится 28 мая. В этом году ежегодная социокультурная акция будет посвящена туризму, путешествиям и Году нематериального культурного наследия народов Российской Федерации.



В программе национальной библиотеки РБ посетителей ожидают:

- Новый квест, чей сценарий готовится специально для «Библионочи»;

- Детская площадка, которой будет выделен целый этаж библиотеки;

- Сцена с музыкальными номерами и розыгрышами призов от партнёров;

- Ярмарка мастеров — площадка, где будут представлены изделия ручной работы от авторов, книги и многое другое;

- Мастер-классы на самые разные темы;

- Интеллектуальная игра с призами;

- Лаунж-этаж, где можно послушать грампластинки и почитать книги об искусстве;

- Буфет;

- Встречи с интересными людьми;

- Народные танцы и игры, а также возможность принять в них участие.



Начало «Библионочи-2022. Поехали!» запланировано на 17:00. Программа будет дополняться и обновляться, сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.



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