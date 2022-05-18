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18 мая

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Жителей Бурятии приглашают на «Библионочь-2022. Поехали!»

Жителей Бурятии приглашают на «Библионочь-2022. Поехали!»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мероприятие пройдёт 28 мая в Улан-Удэ

В Бурятии «Библионочь-2022» состоится 28 мая. В этом году ежегодная социокультурная акция будет посвящена туризму, путешествиям и Году нематериального культурного наследия народов Российской Федерации.

В программе национальной библиотеки РБ посетителей ожидают:
- Новый квест, чей сценарий готовится специально для «Библионочи»;
- Детская площадка, которой будет выделен целый этаж библиотеки;
- Сцена с музыкальными номерами и розыгрышами призов от партнёров;
- Ярмарка мастеров — площадка, где будут представлены изделия ручной работы от авторов, книги и многое другое;
- Мастер-классы на самые разные темы;
- Интеллектуальная игра с призами;
- Лаунж-этаж, где можно послушать грампластинки и почитать книги об искусстве;
- Буфет;
- Встречи с интересными людьми;
- Народные танцы и игры, а также возможность принять в них участие.

Начало «Библионочи-2022. Поехали!» запланировано на 17:00. Программа будет дополняться и обновляться, сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.

Возрастное ограничение 0+
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