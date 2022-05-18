Перевозки по острову Конный продлятся до 31 августа
Иркутская детская железная дорога после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, возобновила перевозку пассажиров. Сезон продлится до 31 августа.
По малой магистрали этим летом курсирует поезд «Юность», в составе которого – два открытых ретро-вагона. Всего в составе пять вагонов, один из них специально оборудован для маломобильных граждан.
Трасса детской железной дороги проходит по острову Конный в Иркутске. Поездка длится 20 минут. Во время мини-путешествия юные проводники-экскурсоводы рассказывают пассажирам о достопримечательностях острова и истории ДЖД.
- Работа на ДЖД организована с соблюдением всех необходимых мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Для дезинфекции рук на территории детской дороги установлены санитайзеры, обязателен масочный режим, - сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Иркутске возобновила работу детская железная дорога
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятие пройдёт 28 мая в Улан-Удэ
В командном зачёте будет разыгран кубок Читы
Первый тур пройдёт 20 мая
Акция проводится 21 мая в рамках Года культурного наследия народов России
27 мая он проведёт творческий вечер в Чите
Перевозки по острову Конный продлятся до 31 августа
В этот день будет ограничена продажа спиртных напитков
Часть её песка раздадут верующим
В соревнованиях примут участие спортсмены из Улан-Удэ
Открытие сезона состоится 20 и 21 мая
Мероприятие проведут в День пионерии
Победитель представит республику на окружном этапе конкурса
15 мая отмечался международный день климата
В Благовещенске откроется выставка работ бурятских авторов
Юбиляру вручили поздравления от президента РФ и главы РБ