В Иркутске возобновила работу детская железная дорога

Перевозки по острову Конный продлятся до 31 августа



Иркутская детская железная дорога после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, возобновила перевозку пассажиров. Сезон продлится до 31 августа.



По малой магистрали этим летом курсирует поезд «Юность», в составе которого – два открытых ретро-вагона. Всего в составе пять вагонов, один из них специально оборудован для маломобильных граждан.



Трасса детской железной дороги проходит по острову Конный в Иркутске. Поездка длится 20 минут. Во время мини-путешествия юные проводники-экскурсоводы рассказывают пассажирам о достопримечательностях острова и истории ДЖД.



- Работа на ДЖД организована с соблюдением всех необходимых мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Для дезинфекции рук на территории детской дороги установлены санитайзеры, обязателен масочный режим, - сообщает пресс-служба ВСЖД.

