Призовой фонд турнира составит 65 миллионов рублей
Бурятские спортсменки выступят на международном турнире профессиональной борцовской лиги Poddubny Wrestling League (PWL). Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.
Для участия в турнире в составе сборной команды России приглашены семь спортсменок, представляющие Республику Бурятия. За медали профессиональной борцовской лиги будут бороться Ирина Ологонова, Ульяна Тукуренова, Жаргалма Цыренова, Кристина Тамразян, Вероника Чумикова, Мунсэл Цыденова и Мария Кузнецова.
Предварительные схватки и финалы за третье место состоятся 19 мая в крытом легкоатлетическом футбольном комплексе «ЦСКА» и будут проходить сразу на 18 коврах. Главные финалы пройдут в Большом Московском государственном цирке 20 мая.
В Poddubny Wrestling League примут участие около 1000 спортсменов из более чем 10 стран мира. Призовой фонд турнира составит 65 миллионов рублей.
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Бурятские спортсменки выступят на международном турнире в Москве
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