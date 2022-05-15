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В Улан-Удэ покажут рок-мюзикл на бурятском языке

В Улан-Удэ покажут рок-мюзикл на бурятском языке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В постановке будут задействованы солисты оперы и балета, хор и симфонический оркестр театра

Бурятский государственный театр оперы и балета завершит 82 театральный сезон премьерой рок-мюзикла «Бальжан Хатан» на бурятском языке. Премьера состоится 16 и 17 июня. В постановке будут задействованы солисты оперы и балета, хор и симфонический оркестр театра.

Масштабная постановка на сцене театра оперы и балета выросла из независимого творческого проекта – этно-рок-оперы с одноимённым названием «Бальжан Хатан», премьера которой состоялась в ноябре прошлого года. Автор и режиссёр – Олег Юмов.

- В прошлом году в рамках подготовки к 100-летию республики министерством культуры Бурятии были выделены средства на создание рок-оперы. В предыдущей редакции мы назвали это рок-оперой, хотя это больше рок-мюзикл. Руководство Бурятского театра оперы и балета было на премьере и решило взять проект в свой репертуар. И я очень этому рад. Масштабы проекта теперь изменятся: появились профессиональные солисты оперы, профессиональный хор, симфонический оркестр. К симфоническому оркестру добавятся гитара, ударные и этнический инструмент — морин-хур. В постановке будут заняты профессиональные артисты балета, - говорит Олег Юмов.

Музыкальным руководителем и дирижёром постановки выступит художественный руководитель театра оперы и балета Владимир Рылов. Музыку к постановке написала композитор Сарантуя Жалцанова, автор созданного по мотивам одноимённой поэмы Сергея Бахлаева либретто – Надежда Мунконова.

Рок-мюзикл «‎Бальжан хатан»‎ — это легенда о предводительнице хори-бурят, рассказанная современным музыкальным языком. По словам Олега Юмова, эта история о женщине, которая ставит интересы своего народа выше своих личных интересов, отзовётся в сердце представителя любого поколения.

Проект создан с целью поддержки, сохранения и развития бурятского языка и культуры, а также — с целью привлечения молодёжи. Художники Чимита Зундуева и Сэсэг Дондокова создают образы героев, в которых можно увидеть элементы стиля аниме и современных компьютерных игр. Костюмы и декорации будут сделаны в стилистике рок-жанра.

Возрастное ограничение 6+
театр оперы и балета

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