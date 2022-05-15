В Бурятии пройдёт «горячая линия» по профилактике клещевого энцефалита

Она стартует с понедельника
С 16 мая стартует тематическая «горячая линия» по вопросам профилактики клещевого энцефалита.
Эпидемиологи ответят на вопросы о правилах индивидуальной защиты от нападения клещей; о том, что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща; куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит при присасывании клеща; а также расскажут об основных признаках болезни и где можно сделать прививку от клещевого энцефалита.
Телефоны «горячей линии»: 8 (3012) 41-25-74 (доб. 218 и 207) и 8 (3012) 41-65-75 (с 8.30 до 17.30 в будние дни).
Работа «горячей линии» продлится до 27 мая, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
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