В Бурятии пройдёт «горячая линия» по профилактике клещевого энцефалита



С 16 мая стартует тематическая «горячая линия» по вопросам профилактики клещевого энцефалита.



Эпидемиологи ответят на вопросы о правилах индивидуальной защиты от нападения клещей; о том, что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща; куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит при присасывании клеща; а также расскажут об основных признаках болезни и где можно сделать прививку от клещевого энцефалита.



Телефоны «горячей линии»: 8 (3012) 41-25-74 (доб. 218 и 207) и 8 (3012) 41-65-75 (с 8.30 до 17.30 в будние дни).



Работа «горячей линии» продлится до 27 мая, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

