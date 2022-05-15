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Жаркую погоду прогнозируют синоптики в августе в Бурятии

Жаркую погоду прогнозируют синоптики в августе в Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Гидрометцентр России дал прогноз на лето 2022 года

Метеорологи ожидают, что лето 2022 года в России не будет холодным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

- Лето будет не холодное. Температура будет около и выше нормы. Уверенным прогнозам о жарком или холодном лете доверять не стоит, такого рода прогнозы могут быть только вероятностными, - рассказал метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в июне выше нормы средняя месячная температура предполагается на востоке Северо-Западного федерального округа, на большей части Уральского федерального округа, на севере Сибирского федерального округа и на западе Якутии. Ниже, чем в июне 2021 года, средняя температура воздуха ожидается в западных регионах Северо-Западного федерального округа, на севере Центрального федерального округа, на большей части Приволжского федерального округа, на большей части Якутии.

Июль холоднее, чем в прошлом году, ожидается в западных областях Северо-Западного федерального округа, в Центральном федеральном округе, на севере Южного федерального округа и на большей части Приволжского федерального округа.

Как передаёт ТАСС, в августе выше нормы среднемесячная температура ожидается на западе Центрального и Южного федеральных округов, на юго-востоке Сибирского федерального округа, в Бурятии и в Забайкальском крае. Холоднее, чем в августе 2021 года, ожидается на востоке Центрального и Южного федеральных округов, в Приволжском федеральном округе и на юге Уральского федерального округа.

прогноз погоды

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