Житель Бурятии украл десять мешков кедрового ореха с базы

Ущерб превысил 170 тысяч рублей



Бичурским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в краже.



Ночью в ноябре 2021 года житель республики, взломав металлический контейнер, находящийся на территории базы приёмки кедрового ореха, украл 10 мешков ореха. Сумма ущерба составила 175 863 рубля. В ходе следствия вор частично возместил ущерб.



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Также в период испытательного срока он обязан возместить причинённый ущерб – 140 863 рублей.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в суде.

