Ущерб превысил 170 тысяч рублей
Бичурским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в краже.
Ночью в ноябре 2021 года житель республики, взломав металлический контейнер, находящийся на территории базы приёмки кедрового ореха, украл 10 мешков ореха. Сумма ущерба составила 175 863 рубля. В ходе следствия вор частично возместил ущерб.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Также в период испытательного срока он обязан возместить причинённый ущерб – 140 863 рублей.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в суде.
Житель Бурятии украл десять мешков кедрового ореха с базы
Общество, Фото:
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