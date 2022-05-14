В Улан-Удэ на Богатырском мосту снимают асфальт







Идёт ремонт дороги по проспекту Строителей от Гормолзавода до развязки. Участок ремонтирует подрядная организация «Доринвест».



Дорожники демонтируют бортовые камни и заменяют на новые. Сейчас уже отфрезеровано дорожное полотно на одной полосе движения.



- Чтобы минимизировать неудобства для горожан и автомобилистов, полного перекрытия движения из-за ремонта не планируется. Дорожники будут временно перекрывать по одной полосе, - сообщили в пресс-службе мэрии.



Проспект Строителей обеспечивает подъезд к БСМП, школе №49, детским садам, парку «Юбилейный».



14 мая в Улан-Удэ на Богатырском мосту снимают старый асфальт.