В Улан-Удэ на Богатырском мосту снимают асфальт

Полного перекрытия движения из-за ремонта не планируется
14 мая в Улан-Удэ на Богатырском мосту снимают старый асфальт.
Идёт ремонт дороги по проспекту Строителей от Гормолзавода до развязки. Участок ремонтирует подрядная организация «Доринвест».
Дорожники демонтируют бортовые камни и заменяют на новые. Сейчас уже отфрезеровано дорожное полотно на одной полосе движения.
- Чтобы минимизировать неудобства для горожан и автомобилистов, полного перекрытия движения из-за ремонта не планируется. Дорожники будут временно перекрывать по одной полосе, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Проспект Строителей обеспечивает подъезд к БСМП, школе №49, детским садам, парку «Юбилейный».
Полного перекрытия движения из-за ремонта не планируется
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