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В Улан-Удэ на Богатырском мосту снимают асфальт

В Улан-Удэ на Богатырском мосту снимают асфальт
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Полного перекрытия движения из-за ремонта не планируется

14 мая в Улан-Удэ на Богатырском мосту снимают старый асфальт.

 
Идёт ремонт дороги по проспекту Строителей от Гормолзавода до развязки. Участок ремонтирует подрядная организация «Доринвест».

Дорожники демонтируют бортовые камни и заменяют на новые. Сейчас уже отфрезеровано дорожное полотно на одной полосе движения.

- Чтобы минимизировать неудобства для горожан и автомобилистов, полного перекрытия движения из-за ремонта не планируется. Дорожники будут временно перекрывать по одной полосе, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Проспект Строителей обеспечивает подъезд к БСМП, школе №49, детским садам, парку «Юбилейный». 
дорожный ремонт

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