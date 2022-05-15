В Бурятии сегодня ожидается жара до +27

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На севере возможны грозы



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 15 мая, в республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по северу местами кратковременный дождь, возможны грозы.



Ветер северо-западный 4-9, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +22,+27, местами +13,+18.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Воздух прогреется до +23,+25.

