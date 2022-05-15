На севере возможны грозы
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 15 мая, в республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по северу местами кратковременный дождь, возможны грозы.
Ветер северо-западный 4-9, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +22,+27, местами +13,+18.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Воздух прогреется до +23,+25.
В Бурятии сегодня ожидается жара до +27
Общество, Фото:
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