Акция прошла в Забайкальском нацпарке в Бурятии
В разгар зимнего туристического сезона с февраля по апрель 2022 года на территории Забайкальского национального парка в десятый раз прошла акция «Чистый лёд Байкала. Мусор в обмен на подарок!». В этом году в ней приняли участие 100 человек из разных населённых пунктов республики, городов Иркутск, Саянск, Северобайкальск, Чита, Омск и Сочи. Всего отдыхающие собрали 266 мешков мусора, из них 17 раздельного.
По условиям акции, участники на контрольно-пропускном пункте сдавали собранный и упакованный в мешки мусор государственным инспекторам. Взамен они получали подарки от организаторов – брелоки, магниты, календари и кружки. За раздельный сбор мусора участникам вручали футболку с логотипом акции.
- Благодарим всех за осознанность, активность и вклад в сохранении природы Байкала. Собранный мусор отправляется на дальнейшую переработку, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Зимний сезон на Байкале закончен. Май для сотрудников «Заповедного Подлеморья» - это время подготовки к летнему туристическому сезону. Впереди субботники, ремонт и обслуживание туристической инфраструктуры, подготовка техники.
Туристы обменяли 266 мешков байкальского мусора на сувениры
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Результаты станут известны 25 мая
На пожаре в СНТ погибло два человека
Следующий поединок Наталья Шадрина проведёт 15 мая
Победители представят республику на федеральном уровне
Профилактическое мероприятие прошло в Тункинском районе
Нужны добровольцы, чтобы гладить щенка алабая и разговаривать с ним
Участвуют команды из Улан-Удэ и пяти районов республики
Ранее мужчина уже был судим по этой статье
Жителей просят не жечь траву и костры
Улан-удэнцы смогут проголосовать за понравившийся проект
У иностранцев не было сопроводительных документов
Дмитрий Григорьев погиб в ходе спецоперации 3 мая
Воздух прогреется до +27
Путешествовать по России отправились менее четверти жителей республики
В 2022 году ямочный ремонт пройдёт на 147 внутриквартальных проездах