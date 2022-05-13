Туристы обменяли 266 мешков байкальского мусора на сувениры

Акция прошла в Забайкальском нацпарке в Бурятии



В разгар зимнего туристического сезона с февраля по апрель 2022 года на территории Забайкальского национального парка в десятый раз прошла акция «Чистый лёд Байкала. Мусор в обмен на подарок!». В этом году в ней приняли участие 100 человек из разных населённых пунктов республики, городов Иркутск, Саянск, Северобайкальск, Чита, Омск и Сочи. Всего отдыхающие собрали 266 мешков мусора, из них 17 раздельного.



По условиям акции, участники на контрольно-пропускном пункте сдавали собранный и упакованный в мешки мусор государственным инспекторам. Взамен они получали подарки от организаторов – брелоки, магниты, календари и кружки. За раздельный сбор мусора участникам вручали футболку с логотипом акции.



- Благодарим всех за осознанность, активность и вклад в сохранении природы Байкала. Собранный мусор отправляется на дальнейшую переработку, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Зимний сезон на Байкале закончен. Май для сотрудников «Заповедного Подлеморья» - это время подготовки к летнему туристическому сезону. Впереди субботники, ремонт и обслуживание туристической инфраструктуры, подготовка техники.

